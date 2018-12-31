2018-12-31T18:53:37+03:00
Происшествия

Жаркая вечеринка: В Петербурге загорелась жилая квартира

Пожар произошел в кирпичном доме в Красносельском районе города
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге загорелась жилая квартираВ Петербурге загорелась жилая квартираФото: СОЦСЕТИ
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За несколько часов до Нового года 31 декабря некоторым жителям Петербурга стало совсем не до праздника. В Красносельском районе Северной столицы в квартире одного из домов произошел пожар. Спасатели уже на пути.

- Пожар случился около шести часов вечера в доме 16/2 на улице Пограничника Гарькавого. Испорченный праздник не только для хозяев горящей квартиры, но и соседей, - написали очевидцы в социальной сети.

На фото серые клубы дыма вырываются из окна верхнего этажа. Открытого сильного пламени пока не видно. Свидетели пожара пока что не сообщили о прибытии спасателей на место, но, по всей видимости, те прибудут скоро. О пострадавших тоже не говорится.

Вполне возможно, что причиной возгорания стали гирлянды или свечи. Поэтому еще раз напоминаем о правилах установки новогодней елки.

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