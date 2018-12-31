СЕГОДНЯ 19:50 2018-12-31T19:50:12+03:00

Арену в Петербурге в 2018 году посетили более 1,8 миллиона человек

Изменить размер текста: A A

Уходящий год стал очень спортивным для России, в том числе и Петербурга. Чего только стоил Чемпионат мира по футболу FIFA. Северная столица принимала мировые сборные на стадионе «Газпром Арена». Тогда ставились рекорды посещаемости футбольных матчей.

- «Газпром Арена» стала самым посещаемым клубным стадионом чемпионата мира. Кроме того, домашняя арена «Зенита» в мае 2018-го приняла миллионного болельщика в сезоне, установив запредельный рекорд для всего российского футбола. В общей сложности в 2018 году на «Газпром Арене» побывало более 1 миллиона 800 тысяч посетителей, - сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Петербуржцы и гости города ходили на матчи «Зенита», игры чемпионата мира, поддерживали команду в фан-зоне, танцевали на концерте «Ленинграда» и смотрели хоккейную классику. По ходу сезона-2018/19 «Газпром Арена» вошла в топ-20 самых посещаемых стадионов мира.