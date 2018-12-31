СЕГОДНЯ 20:11 2018-12-31T20:11:50+03:00

Салют на Новый год 2019 в Петербурге начнется в 3.00 1 января и запустят его с пляжа Петропавловской крепости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже по сложившейся традиции в ночь 31 декабря на 1 января 2019 салют на Новый год в Петербурге запустят с пляжа Петропавловской крепости

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Считанные часы остаются до Нового 2019 года. С 20.00 на Дворцовую площадь в Петербурге, где пройдут основные новогодние гулянья, начали собираться люди. Основная программа начнется здесь уже в 22.00: не обойдется без хороводов вокруг главной елки города, конкурсов и концерта участников шоу "Голос". А сразу после основных торжеств всех жителей и гостей Северной столицы ждут фейерверки. Салют на Новый год 2019 в Петербурге начнется в 3 утра 1 января 2019 года. Организаторы обещают десятки ярких залпов в течение 10 минут.

Уже по традиции главный салют в честь Нового года в Петербурге запустят с пляжа Петропавловской крепости.

Петербуржцы уже знают места, откуда лучше всего будет видно салют на Новый год 2019. Всего в городе больше 30 удачных точек. Но лучшие из них и самые популярные все же эти: Дворцовая набережная и Дворцовый мост, стрелка Васильевского острова, Биржевой мост, Литейный и Троицкий мосты.

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