В 2018-м стадион на Крестовском посетили более 1,8 миллиона человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый год - отличное время, чтобы обернуться и понять, что ты успел сделать за минувшие 365 дней. А потом с отличным настроением праздновать - особенно, если есть, чем гордиться.

Футбольному клубу "Зенит" точно есть чем. В праздничном обращении сине-бело-голубые подвели итоги 2018 года, который вошел в историю под эгидой чемпионата мира по футболу. Санкт-Петербургу это тоже принесло свои дивиденды - новый стадион, который стал самым посещаемым клубным стадионом мундиаля.

- В общей сложности в 2018 году на «Газпром Арене» побывало более 1 миллиона 800 тысяч посетителей. Петербуржцы и гости города ходили на матчи «Зенита», игры чемпионата мира, поддерживали команду в фан-зоне «Смотри+ Арена», танцевали на концерте «Ленинграда» и смотрели хоккейную классику, - рассказали в пресс-службе клуба.

Впрочем, миллионного болельщика спортивная площадка приняла еще до начала чемпионата. И это уже был рекорд для всего российского футбола.

- По ходу сезона-2018/19 «Газпром Арена» вошла в топ-20 самых посещаемых стадионов мира, - говорят в "Зените", - И в следующем году мы не остановимся на достигнутом. Мы будем радовать, восхищать и удивлять лучших в мире болельщиков, дарить незабываемые эмоции и каждый раз доказывать, что мы стремимся к самым высоким целям и рекордам.