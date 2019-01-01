1 января в Петербурге пройдет крестный ход православных трезвенников

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:32:25+03:00

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Те, кто минувшей ночью отмечал праздник безалкогольными напитками, соберутся в Александро-Невской лавре на крестный ход православных трезвенников. Он начнется в 11.30.

- В крестном ходе примут участие духовенство, члены трезвеннических общин Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работники социальной сферы и молодежь, а также все желающие, - рассказали организаторы мероприятия.

Начнут - от Свято-Троицкого собора. Затем пройдут по Никольскому кладбищу, помолятся на могилах известных подвижников трезвости, в том числе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, который в свое время благословил возрождение церковного трезвеннического движения в епархии.

- Мы призываем ачать год с молитвой в духовном бодрствовании, тем самым показывая пример радостной встречи Нового года в трезвении и доброделании, - говорят участники крестного хода.

Кстати, в этом году он пройдет уже в девятнадцатый раз. Традицию возродили в 2001 году. В прошлом году в мероприятии приняли участие пятьсот человек.