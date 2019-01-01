1 января в Петербурге пройдет крестный ход православных трезвенников
Те, кто минувшей ночью отмечал праздник безалкогольными напитками, соберутся в Александро-Невской лавре на крестный ход православных трезвенников. Он начнется в 11.30.
- В крестном ходе примут участие духовенство, члены трезвеннических общин Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работники социальной сферы и молодежь, а также все желающие, - рассказали организаторы мероприятия.
Начнут - от Свято-Троицкого собора. Затем пройдут по Никольскому кладбищу, помолятся на могилах известных подвижников трезвости, в том числе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, который в свое время благословил возрождение церковного трезвеннического движения в епархии.
- Мы призываем ачать год с молитвой в духовном бодрствовании, тем самым показывая пример радостной встречи Нового года в трезвении и доброделании, - говорят участники крестного хода.
Кстати, в этом году он пройдет уже в девятнадцатый раз. Традицию возродили в 2001 году. В прошлом году в мероприятии приняли участие пятьсот человек.