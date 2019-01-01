Центр Петербурга убрали после новогодних гуляний к семи часам утра 1 января

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:40:37+03:00

К семи утра город был убран Фото: комитет по благоустройству

Но дорожники не расслабляются - в городе бушует метель

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Места праздничных гуляний - Стрелка Васильевского острова, Невский проспект, Дворцовая площадь - к семи часам утра были полностью убраны после новогодних гуляний. Об этом сообщил комитет по благоустройству Петербурга.

- В работе были задействованы 65 спецмашин и 166 дворников, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Дорожники вывезли 127 кубометров мусора. Для раздельного сбора были установлены 58 объединенных контейнеров (для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов).

В других районах города к раннему утру тоже уже было чисто. Но дорожникам расслабляться некогда: погода за минувшую ночь серьезно испортилась. На улице бушует метель.

- Для работы в неблагоприятных погодных условиях подготовлены более 900 единиц техники, - говорят в комитете. - В дневную смену заступили 980 работников ручной уборки.Без выходных работают дежурная служба и «зимняя» горячая линия комитета.

В первую можно дозвониться по номеру (812) 576-14-83, во вторую - (812) 314-60-13.

Сотрудникик комитета напомнили, что дорожные предприятия и садово-парковые хоязйства до конца каникул работают в особом режиме с круглосуточным дежурством 30 аварийных бригад, а также руководства предприятий.

Кроме того, увеличили количество дворников в садах и парках, где все каникулы будут гулять петербуржцы. Ежедневно на работу будут выходить 260 человек.