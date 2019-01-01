В канун Нового года петербуржцы предупреждали о "заминированиях"

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:34:01+03:00

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У пьяных людей мысли сходятся. И порой приводят к уголовным делам. Причем, по одинаковой статье. Так, двое петербуржцев, которые решили поиграть в телефонных террористов встретили новый год в полиции. Один в одном из отделений Калининского района, другой - в Центральном.

Первый звонок в службу "112" поступил в восемь часов вечера 31 декабря. Мужчина сообщил: на Гражданском проспекте, у дома 24/2 заминирована строительная техника.

Ничего опасного полицейские не нашли. Зато звонившего обнаружили быстро.

- Задержали 48-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, -рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спустя полчаса после первого звонка раздался второй. На этот раз "взрывчатка" якобы была заложена в одном из домов на Моховой улице.

Чтобы понять, что это шутка, жильцов даже не пришлось эвакуировать. На этот раз звонившим оказался 35-летний гражданин. Также совсем не трезвый.

- По обоим фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в Главке.