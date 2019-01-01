Не взяли их домой: петербуржцы жалуются на брошенные елки

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Живые новогодние ели - специфичный товар. 31 декабря они еще кому-то нужны, хотя уже и с большими скидками. А 1 января можно сворачивать торговлю, елочки и даром никому не нужны.

Напомним, в конце декабря в Петербурге открылись десятки елочных базаров. Деревья на любой вкус и кошелек. Кто-то даже покупал. Но деревьев оказалось в разы больше, чем желающих их приобрести.

- На Кировском рынке остался неликвид, - запись в группе "Признавашки ДТП и ЧП" петербурженка Виктория Селиянова сопроводила красноречивыми фотографиями. - Слов нет...

На снимках елочный базар. Точнее, то, что от него осталось. Продавцы побросали десятки срубленных деревьев, повтыкали их в близлежащие вазоны.

В комментариях горожане отметили: печальная картина повторяется из года в год. Многие уверены: так происходит потому, что коммерсанты задирают цены на елки.

- . Ночью видели три «точки продаж» с брошенными елочками, - пишут петербуржцы. - И это всего в пределах двух остановок. И кто все это будет убирать в итоге? Лучше бы отдали в зоопарк или питомник, сейчас есть много приемных пунктов.

Фото: Виктория Селиянова/Признавашки ДТП и ЧП