2019-01-01T13:14:39+03:00
Общество

Не взяли их домой: петербуржцы жалуются на брошенные елки

Коммерсанты не смогли распродать новогодние деревца [фото]
Александра СУРИС
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Вот так выглядят елочные базары утром 1 января Фото: Виктория Селиянова/Признавашки ДТП и ЧПВот так выглядят елочные базары утром 1 января Фото: Виктория Селиянова/Признавашки ДТП и ЧП
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Живые новогодние ели - специфичный товар. 31 декабря они еще кому-то нужны, хотя уже и с большими скидками. А 1 января можно сворачивать торговлю, елочки и даром никому не нужны.

Напомним, в конце декабря в Петербурге открылись десятки елочных базаров. Деревья на любой вкус и кошелек. Кто-то даже покупал. Но деревьев оказалось в разы больше, чем желающих их приобрести.

- На Кировском рынке остался неликвид, - запись в группе "Признавашки ДТП и ЧП" петербурженка Виктория Селиянова сопроводила красноречивыми фотографиями. - Слов нет...

На снимках елочный базар. Точнее, то, что от него осталось. Продавцы побросали десятки срубленных деревьев, повтыкали их в близлежащие вазоны.

В комментариях горожане отметили: печальная картина повторяется из года в год. Многие уверены: так происходит потому, что коммерсанты задирают цены на елки.

- . Ночью видели три «точки продаж» с брошенными елочками, - пишут петербуржцы. - И это всего в пределах двух остановок. И кто все это будет убирать в итоге? Лучше бы отдали в зоопарк или питомник, сейчас есть много приемных пунктов.

Фото: Виктория Селиянова/Признавашки ДТП и ЧП

Фото: Виктория Селиянова/Признавашки ДТП и ЧП

Фото: Виктория Селиянова/Признавашки ДТП и ЧП

Фото: Виктория Селиянова/Признавашки ДТП и ЧП

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