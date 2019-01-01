2019-01-01T16:56:04+03:00
Общество

Александр Беглов поздравил с Новым годом детей из Дома-интерната № 3 в Ушково

Градоначальник принял участие в чаепитии и подарил подарки
Александра СУРИС
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врио губернатора принял участие в чаепитии Фото: www.instagram.com/kibitov/Врио губернатора принял участие в чаепитии Фото: www.instagram.com/kibitov/
Изменить размер текста:

Первый день нового года врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел в Ушково. Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Кибитов.

- Александр Беглов посещает Дом-интернат № 3 для детей с отклонениями в развитии, - сообщил он в своем инстаграм. - Сейчас в интернате проходят реабилитацию 68 детей. Интернат планируется расширять засчет постройки ещё одного корпуса на 120 мест.

Градоначальник осмотрел интернат, и остался на чаепитие с ребятишками. Поздравил их с новым годом, вручил подарки.

Напомним, у врио губернатора сегодня полноценный рабочий день. Перед тем, как приехать в интернат, он возложил цветы к могиле Даниила Гранина на кладбище в Комарово. Сегодня знаменитому писателю, почетному жителю Петербурга исполнилось бы сто лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24