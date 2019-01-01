Александр Беглов поздравил с Новым годом детей из Дома-интерната № 3 в Ушково

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:56:04+03:00

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Первый день нового года врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел в Ушково. Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Кибитов.

- Александр Беглов посещает Дом-интернат № 3 для детей с отклонениями в развитии, - сообщил он в своем инстаграм. - Сейчас в интернате проходят реабилитацию 68 детей. Интернат планируется расширять засчет постройки ещё одного корпуса на 120 мест.

Градоначальник осмотрел интернат, и остался на чаепитие с ребятишками. Поздравил их с новым годом, вручил подарки.

Напомним, у врио губернатора сегодня полноценный рабочий день. Перед тем, как приехать в интернат, он возложил цветы к могиле Даниила Гранина на кладбище в Комарово. Сегодня знаменитому писателю, почетному жителю Петербурга исполнилось бы сто лет.