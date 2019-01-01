Нетрезвый мигрант на десять минут остановил поезда на "фиолетовой" ветке метро в Петербурге

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:20:13+03:00

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ЧП произошло вечером 31 декабря. О том, что на втором пути на станции "Старая деревня" лежит человек, стало известно в 21.40.

При этом, как стало известно агентству "Оперативное прикрытие", речь о том, что он туда упал - не шла. Скорей всего это была хулиганская выходка.

- Движение поездов было задержано на десять минут - с 21.38 до 21.48, - рассказал источник в оперативных службах.

Гражданина подняли с путей и отправили объясняться с полицейскими. "Отдыхающим" на путях оказался 34-летний гражданин Узбекистана. В Петербурге он находится легально, у него есть документ о временной регистрации.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.