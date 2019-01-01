Петербургских коммунальщиков перевели в усиленный режим работы

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:40:10+03:00

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Уборка улиц от выпавшего снега находится под личным контролем врио губернатора Александра Беглова. Об этом сегодня, 1 января, сообщили в Смольном. Это связано с неблагоприятными погодными условиями - все выходные дни в Петербурге будут снегопады, временами сильные.

- Праздники не повод расслабиться. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Я потребовал от коммунальных служб обеспечить качественную очистку улиц и проспектов от снега - цитируют Беглова в пресс-службе Администрации города.

Все уборочные предприятия в связи с этим перевели на усиленный режим работы. Как уже писала "Комсомолка" к уборке дворов и внутриквартальных территорий сегодня приступили порядка 7100 дворников и 590 единиц техники. Улично-дорожную сеть убирают 950 машин для комплексной уборки в сопровождении 1007 работников ручного труда.