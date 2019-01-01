В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего и задушившего свою падчерицу

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:57:39+03:00

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Ужасное преступление расследуют в поселке Металлострой Колпинского района. Следователи подозревают 41-летнего местного жителя в насилии собственной падчерицы и ее убийстве. Мужчина уже задержан.

Все произошло 30 декабря в квартире одного из домов по Садовой улице Металлостроя. Именно там, по версии следствия, мужчина напал на 14-летнюю девочку - дочку своей супруги от предыдущего брака.

- Он изнасиловал подчерицу и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу. - Когда девочка попыталась оказатль сопротивление, он задушил ее подушкой.

Сейчас следователи решают вопрос с мерой пресечения и предъявлением обвинения возможному насильнику. Ему вменяют сразу несколько статей, в том числе убийство с целью скрыть другое преступление, а также сопряженное с изнасилованием.

- Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, - пояснили следователи. - В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.