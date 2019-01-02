В Тихвине в новогоднюю ночь 59-летний мужчина поджег своего приятеля

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:46:58+03:00

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Новый год с огоньком встретили приятели в Тихвине. Да так, что один из них оказался с ожогами в больнице, а другого задержали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, телефонограмма о ЧП поступила к ним в утром 1 января. Медики передали полицейским, что несколькими часами ранее к ним привезли в тяжелом состоянии 41-летнего мужчину. У него диагностировали термические ожоги третьей степени различных частей тела.

Полицейские немедленно приступили к проверке инцидента и по "горячим" следам задержали другого тихвинца - 59-летнего мужчину. По предварительным данным, он был в гостях у пострадавшего. Под тяжестью градуса выпитого спиртного, они поссорились. Тогда подозреваемый облил товарища пока некой жидкостью и поджег его.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в Главке.