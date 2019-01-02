2019-01-02T10:01:25+03:00
Общество

Всю среду 2 января в Санкт-Петербурге будет идти мокрый снег

И дуть северный ветер со скоростью до 12 метров в секунду
Елена МОЛОДКИНА
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Примерно такая же погода ожидается и в Ленинградской областиПримерно такая же погода ожидается и в Ленинградской областиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Второй день нового 2019 года в Санкт-Петербурге будет серым и облачным. Синоптики прогнозируют, что днем в городе будет идти мокрый снег, где-то слабенький, а где-то и такой сильный, что видимость будет стремиться к нулю - ну, настоящая метель! И, конечно, мокрый снег начнет налипать на деревья, провода, шины машин.

Ветер тоже не обойдет Северную столицу стороной. Днем он разгонится аж до 7-12 метров в секунду. Говорят, что дуть будет с северо-востока и севера. Правда, столбик термометра весь день останется на отметке около нуля градусов. А вот атмосферное давление в течение среды повышается.

МЧС рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, ездить с включенными противотуманными фонарями. И отправляться в путь только на полностью подготовленном автомобиле.

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