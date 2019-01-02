Петербургских водителей просят об осторожности на федеральных трассах из-за непогоды

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:28:33+03:00

Санкт-Петербургом и областью на три дня завладеет метель

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О снеге и метелях, которые усиленно надвигаются на Санкт-Петербург, предупреждают автомобилистов.

Уже сегодня, 2 января, в городе и области прогнозируется мокрый снег, местами обильная метель, налипание мокрого снега. Продолжится непогода и в последующие дни.

В четверг 3 января также будет идти снег, кое-где сильный. Ночью столбик термометра опустится до минус семи градусов, днем будет чуть теплее - от минус одного до минус шести. Снег и метели не отступят и в пятницу 4 января.

- В связи с предупреждением об ухудшении погодных условий подрядные организации, занятые в обслуживании КАД Петербурга и федеральных автодорог в Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности к обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. К расчистке и обработке дорог готовы 307 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты предприятия просят автовладельцев соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких перестроений и неоправданных маневров и перед выездом обязательно проверять техническое состояние своего автомобиля.

О любых нештатных ситуациях на федеральной трассе можно сообщать по телефону горячей линии +7 (812) 405-08-60.