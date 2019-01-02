2019-01-02T12:28:33+03:00
Общество

Петербургских водителей просят об осторожности на федеральных трассах из-за непогоды

Санкт-Петербургом и областью на три дня завладеет метель
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Соблюдайте дистанцию и скоростной режимСоблюдайте дистанцию и скоростной режимФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

О снеге и метелях, которые усиленно надвигаются на Санкт-Петербург, предупреждают автомобилистов.

Уже сегодня, 2 января, в городе и области прогнозируется мокрый снег, местами обильная метель, налипание мокрого снега. Продолжится непогода и в последующие дни.

В четверг 3 января также будет идти снег, кое-где сильный. Ночью столбик термометра опустится до минус семи градусов, днем будет чуть теплее - от минус одного до минус шести. Снег и метели не отступят и в пятницу 4 января.

- В связи с предупреждением об ухудшении погодных условий подрядные организации, занятые в обслуживании КАД Петербурга и федеральных автодорог в Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности к обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. К расчистке и обработке дорог готовы 307 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты предприятия просят автовладельцев соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких перестроений и неоправданных маневров и перед выездом обязательно проверять техническое состояние своего автомобиля.

О любых нештатных ситуациях на федеральной трассе можно сообщать по телефону горячей линии +7 (812) 405-08-60.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Петергофском шоссе по вечерам закроют трамвайное движение
В ночь на 2 января на Морской набережной сгорели четыре автомобиля
"Веселый" петербуржец 1 января "заминировал" дом на улице Пионерстроя
Петербуржец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей
Всю среду 2 января в Санкт-Петербурге будет идти мокрый снег
В Тихвине в новогоднюю ночь 59-летний мужчина поджег своего приятеля
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего и задушившего свою падчерицу
"Выдающийся человек": Владимир Мединский почтил память Даниила Гранина
Петербургских коммунальщиков перевели в усиленный режим работы
Нетрезвый мигрант на десять минут остановил поезда на "фиолетовой" ветке метро в Петербурге
Александр Беглов поздравил с Новым годом детей из Дома-интерната № 3 в Ушково
Ближайшие три дня Петербург будет заваливать снегом
Не взяли их домой: петербуржцы жалуются на брошенные елки
В канун Нового года петербуржцы предупреждали о "заминированиях"
Центр Петербурга убрали после новогодних гуляний к семи часам утра 1 января
Дизайнер Артемий Лебедев подарил всем подписчикам логотип Петербурга
1 января в Петербурге пройдет крестный ход православных трезвенников
В 2018-м стадион на Крестовском посетили более 1,8 миллиона человек