"Веселый" петербуржец 1 января "заминировал" дом на улице Пионерстроя
Сделать празднование Нового года запоминающимся решил петербуржец и не придумал ничего лучше, как позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве.
Звонок в экстренные службы поступил 1 января. Голос на том конце сообщил, что на улице Пионерстроя заминирован жилой дом. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по указанному анонимом адресу. Тщательно проверили весь дом. К счастью, никаких опасных предметов или веществ там не было.
Ну а пока одна группа занималась осмотром дома, другие сотрудники полиции вычисляли звонившего.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов по улице Пограничника Гарькавого задержали 42-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Расследование уголовного дела продолжается.