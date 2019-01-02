2019-01-02T12:56:32+03:00
Происшествия

"Веселый" петербуржец 1 января "заминировал" дом на улице Пионерстроя

Полицейские возбудили уголовное дело
Елена МОЛОДКИНА
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Телефонного террориста задержали. Фото: Архив "КП"Телефонного террориста задержали. Фото: Архив "КП"
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Сделать празднование Нового года запоминающимся решил петербуржец и не придумал ничего лучше, как позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве.

Звонок в экстренные службы поступил 1 января. Голос на том конце сообщил, что на улице Пионерстроя заминирован жилой дом. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по указанному анонимом адресу. Тщательно проверили весь дом. К счастью, никаких опасных предметов или веществ там не было.

Ну а пока одна группа занималась осмотром дома, другие сотрудники полиции вычисляли звонившего.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов по улице Пограничника Гарькавого задержали 42-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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