В ночь на 2 января на Морской набережной сгорели четыре автомобиля

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:18:40+03:00

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В ночь на второе января пожарные машины спешили к дому номер 39 по Морской набережной. Там горели припаркованные машины. Всего в огне пострадали четыре автомобиля. Больше всего досталось "Рендж Роверу".

"Вот и "подарок" на праздник", "Бедные владельцы", "Как же жалко, кто-то давно копил, а кто-то еще пару лет кредит выплачивать будет", - пишут участники сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" Вконтакте.

Одни соседи предполагают, что его подожгли, а остальные машины оказались в ненужном месте в ненужное время, то есть просто были припаркованы рядом. А кто-то уверен, что поджога не было, всему виной автомобильные отопители.

Официальной причины пожара пока нет. Разбираться в случившемся и устанавливать, из-за чего сгорели четыре автомобиля, предстоит специалистам.