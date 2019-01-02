На Петергофском шоссе по вечерам закроют трамвайное движение

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:55:49+03:00

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На Петергофском шоссе по вечерам с 4 по 7 января изменят свои маршруты некоторые трамваи.

- В связи с производством работ на контактной сети временно закрывается трамвайное движение по Петергофскому шоссе от улицы Доблести до Санкт-Петербургского шоссе, - сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Движение будет закрыто с 22:00 4 января до пяти утра 5 января, с 22:00 5 января до пяти утра 6 января, с 22:00 6 января до пяти утра 7 января и с 22:00 7 января до пяти утра 8 января.

Трамвай № 36 будет следовать от конечной станции "Оборонная улица" по действующей трассе до улицы Десантников, далее по улице Десантников, Маршала Казакова, проспекту Стачек и по действующей трассе до конечно "Оборонная улица".

Трамвай № 41 поедет от конечной "Завод "Северная верфь" по Корабельной, Кронштадтской и далее по действующей трассе до конечно "Площадь Тургенева".

Трамвай № 60 поедет от "Завода "Северная верфь" по действующей трассе до Петергофского шоссе, по Петергофскому шоссе, проспекту Стачек и по действующей трассе до конечной "Завод "Северная верфь".