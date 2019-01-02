Петербуржца, задушившего 14-летнюю дочь своей возлюбленной, арестовали на два месяца

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:48:32+03:00

Изначально сообщали, что он еще и изнасиловал девочку

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В Колпинском районном суде состоялось заседание по делу об убийстве.

На скамье подсудимых оказался местный житель Андрей Соколов. По версии следствия, 30 декабря он задушил свою 14-летнюю падчерицу. Что послужило орудием преступления, пока не установлено. Но смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.

Спустя сутки преступника задержали. На суде Соколов уверял всех, что он тут ни при чем, что он не убивал девочку. Однако по ходатайству следователя его задержали. Пока на два месяца.

Напомним, изначально прошла информация, что он не только задушил, но и изнасиловал свою падчерицу. Однако сегодня суд уточнил, что Соколова обвиняют по части первой статьи 105 - "убийство". Никаких других статьей ему не вменяется.