2019-01-02T16:56:35+03:00
Общество

Петербуржец с ножом пытался спуститься с третьего этажа по связанным свитерам и сорвался

К счастью, "альпинист" выжил
Елена МОЛОДКИНА
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Мужчина кричал, что его заперли. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеМужчина кричал, что его заперли. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Свидетелями необычной картины стали петербуржцы на улице Зайцева. Там на балконе на третьем этаже показался полуголый мужчина, который сбросил вниз самодельную "веревку", связанную из одежды.

- Неадекватный мужчина с ножом пытался спуститься пот связке свитеров, - написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

"Чей-то муж вернулся пораньше из командировки", "На улицу зайцева пришла белочка", "И это только второй день праздников", - шутят подписчики сообщества.

Очевидцы вызвали спецслужбы, а заодно организовали фоторепортаж с места событий. Говорят, мужчину пытались отговорить от этой затеи - слезать с третьего этажа по "веревке". Но он на уговоры не поддавался и в итоге сорвался на землю.

По словам соседей, перед этим он кричал, что его заперли, и выкидывал вещи с балкона. Возможно, приземлился прямо на выброшенный матрас, что и спасло его.

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