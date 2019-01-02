Из-за сильного шторма в Финляндии страдают пассажиры поездов "Аллегро"

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:51:08+03:00

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Непогода, еще со вчерашнего дня пугающая петербуржцев, прочно обоснуется в городе на Неве до конца недели. А вот в Финляндии она уже достигла своего апогея. И даже не пускает поезда "Аллегро" из Петербурга.

Один из поездов прибыл с 20-минутным опозданием, другие и вовсе не могли добраться до пункта назначения и стояли в ожидании "зеленого света" от небесной канцеляри уже больше часа.

Как сообщает пресс-служба финского железнодорожного оператора, из-за шторма были повреждены электрические рельсы, в результате задерживались поезда и из Петербурга, и в Петербург. Но к пяти часам дня движение восстановили.

К слову, шторм "Аапели", обрушившийся ночьюна Финляндию, был по-настоящему грозным. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Их не выдерживали ни деревья, ни столбы электропередач.