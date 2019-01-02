В Петербурге при запуске салюта погиб 30-летний мужчина

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:32:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Запуск салютов - одно из главных действий новогодних праздников. Залпы фейерверков раздаются ночи напролет со всех сторон. К сожалению, порой люди забывают об опасности. А иногда и производители фейерверков сами подвергают опасности своих клиентов.

Трагедия при запуске салютов случилась 1 января в Буграх, что под Петербургом. Там погиб местный житель.

- Сегодня трагично закончился праздник у 30-летнего молодого человека, который решил запустить салют (шары). В результате получил смертельное ранение. Происшествие произошло около кафе, - сообщил Олег Федоров, директор МКУ "Охрана общественного порядка".

"Бедный Никита, как же жалко твоих родителей", - пишут в группе "Бугры" ВКонтакте знакомые погибшего парня.

Тем временем один из продавцов таких салютов, из-за запуска которых погиб парень из Петербурга, еще до новогодних праздников опубликовал пост-предупреждение, что всем, купившим такие "шары", надо обратить внимание на наличие стопина, он же зеленый фитиль, он же замедлитель. Запускать без фитиля салюты опасно для здоровья. И опубликовал в качестве доказательств несколько снимков с разорванными руками.