На Невском проспекте рухнувший рекламный щит придавил троих прохожих

2 Янв. 2019 2019-01-02T20:10:01+03:00

Один из пострадавших в тяжелом состоянии

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ЧП случилось в самом центре Петербурга вечером 2 января. На часах было около семи, когда поднялся сильный ветер. Да такой, что сумел повалить рекламный щит у дома номер 148 на Невском проспекте.

А поскольку на Невском в любую погоду многолюдно, были пешеходы там и сегодня. И рухнувший щит повалил под своей тяжестью троих прохожих.

На место происшествия очевидцы вызвали "скорую помощь". По предварительной информации, на людей упала афиша Культурного центра ГУ МВД. Один из пешеходов пострадал сильнее остальных.

Прибывшие медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали.

По факту падения рекламного щита на прохожих следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места и другие мероприятия, направленные на выяснение всехобстоятельств случившегося, - сообщили "КП в Петербурге" в городском ГСУ СКР.