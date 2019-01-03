МЧС предупредило о метели в Ленинградской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:43:27+03:00

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В Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришла настоящая зима. Вот уже который день дороги заваливает снегом. А сейчас сотрудники МЧС Ленобласти и вовсе выпустили предупреждение о метели.

- 3 января ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 15-17 метров в секунду, на дорогах сложная обстановка, - сообщают спасатели. - 4 и 5 января на дорогах ожидается гололедица.

В МЧС предупреждают об опасностях на дорогах и на акваториях региона. Местных жителей призывают быть осторожными и по возможности прекратить все работы на открытом воздухе.

- Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ПДД, во избежание заноса не делать резких маневров, - призывают спасатели. - Воздержитесь от поездок на своей машине, машину поставьте в гараж, если его нет, то вдали от деревьев. Научите детей, как действовать во время непогоды. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;