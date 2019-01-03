В Санкт-Петербурге спасли парня, провалившегося в болото

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:14:31+03:00

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Новогодние праздники для жителя Петербурга чуть не обернулись трагедией. Парень шел к себе домой в Выборгском районе, когда решил сократить дорогу и пойти поздним вечером через лес. Но в потемках молодой человек не заметил болото и провалился в него. К счастью, через какое-то время попавшего в беду горожанина заметили местные жители, которые и вызвали спасателей.

- Сообщение о ЧП поступило в 22.10, - рассказывают в пожарно-спасательной службе Агалатовское. - К месту выехал дежурный караул. Пострадавший эвакуирован и передан сотрудникам реанимационной бригады скорой помощи Санкт-Петербурга.

В Петербурге спасли провалившегося в болото парня.

Сейчас парня доставили в больницу.

- Парню, предварительно, 18 лет, - пояснили "КП-Петербург" в пожарно-спасательной службе. - Во время спасения он терял сознание. Но мы его приводили в чувства, разговаривали с ним. У него передавливание ног и, конечно, переохлаждение. Мы его сразу же передали медикам.