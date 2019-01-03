После аварии с четырьмя погибшими на трассе «Кола» возбудили уголовное дело

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:36:16+03:00

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В Ленинградской области продолжают разбираться в аварии, где погибли четыре человека. Напомним, ДТП произошло на 206 километре трассы «Кола». 20-летняя водитель ВАЗ-2115 вылетела на встречку и столкнулась с ехавшей там «Киа Рио». От мощного удара девушка и ее 18-летний пассажир погибли на месте. Жертвами столкновения стали также 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, ехавшие в иномарке. Спастись удалось только 35-летнему шоферу «Киа». Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.

К слову, ранее ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждало автомобилистов о сложной ситуации на федеральной трассе в связи с плохими погодными условиями. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.