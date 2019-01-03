В Петербурге задерживаются вылеты самолетов в Москву, Калининград и Сочи

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:17:42+03:00

Один из рейсов отложен почти на 12 часов часов

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В Санкт-Петербурге пассажиры сразу трех рейсов не могут вылететь из аэропорта. В "Пулково" задерживают самолеты до Москвы, Сочи и Калининграда. Некоторые вынуждены ждать своих рейсов почти половину суток.

- Рейс из Санкт-Петербурга в Калининград должен был вылететь утром в 7:55, - сообщается на онлайн-табло аэропорта. - Но вылет был перенесен на 19:40.

Рейс в Москву задержан на 9,5 часов. Вылет ожидался в 9:55 утра, но был перенесен на 19:30.

К слову, петербуржцам был испорчен и отдых в Сочи. Вылет на курорт был отложен на 8,5 часов.

Всем пассажирам сотрудники авиакомпаний обязаны были предоставить воду, горячее питание и размещение в гостинице.