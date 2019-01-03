В Петербурге с 4 по 7 января троллейбусы не будут ходить по Биржевой площади
В Санкт-Петербурге троллейбусы изменят свой маршрут на три дня. Общественный транспорт не будет ходить по Биржевой площади. Там будут проводить «Фестиваль огня "Рождественская звезда"»
- Троллейбусы поменяют свой маршрут с 22:00 4 января до 06:00 5 января, с 22:00 5 января до 06:00 6 января, с 20:00 6 января до 06:00 7 января, - сообщают в ГУП «Горэлектротранс». - Закрывается троллейбусное движение по Биржевой площади.
Так троллейбус №7: пойдет от остановки «Таллинская» до Университетской набережной, далее по набережной через 1-й и Кадетской линиям, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту Петроградской стороны., Ждановской набережной до конечной «Петровская площадь».