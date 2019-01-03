В Петербурге неизвестные сожгли четыре элитных иномарки

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:37:14+03:00

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ЧП произошло ранним утром у дома на Морской набережной. Двое неизвестных подожгли припаркованный во дворе «Ленд Ровер Рендж». Иномарка вспыхнула с такой силой, что огонь перебросился на стоящие рядом «Вольво ХС70», «БМВ Х3» и «Вольво ХС90». Сами пироманы после этого скрылись. Сейчас их ищут сотрудники полиции.

- На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Пострадали четыре иномарки Фото: ДТП и ЧП Петербурга

По предварительной версии, неизвестные хотели отомстить хозяину "Рендж Ровера". Сейчас причины выясняют силовики.

Поджигателей было двое Фото: ДТП и ЧП Петербурга