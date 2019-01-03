В Ленобласти мужчина изнасиловал свою 14-летнюю родственницу
ЧП произошло в Сертолово Ленобласти. 32-летнего мужчину оставили приглядеть за 14-летней родственницей. Пока ее родителей не было дома, извращенец решил надругаться над школьницей. Когда мать девушки вернулась домой, дочь бросилась к ней в слезах. Женщина решила не покрывать педофила и сдала его в полицию.
- Своими действиями злоумышленник причинил девочке физическую боль и моральный вред, - сообщают в СУ СКР по Ленобласти. -Следователь СКР допросил мужчину в качестве подозреваемого и задержал его в процессуальном порядке. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с содержанием под стражей.
На мужчину уже возбудили уголовное дело. Сейчас силовики проводят экспертизы.