В Ленобласти мужчина изнасиловал свою 14-летнюю родственницу

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:26:42+03:00

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ЧП произошло в Сертолово Ленобласти. 32-летнего мужчину оставили приглядеть за 14-летней родственницей. Пока ее родителей не было дома, извращенец решил надругаться над школьницей. Когда мать девушки вернулась домой, дочь бросилась к ней в слезах. Женщина решила не покрывать педофила и сдала его в полицию.

- Своими действиями злоумышленник причинил девочке физическую боль и моральный вред, - сообщают в СУ СКР по Ленобласти. -Следователь СКР допросил мужчину в качестве подозреваемого и задержал его в процессуальном порядке. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с содержанием под стражей.

На мужчину уже возбудили уголовное дело. Сейчас силовики проводят экспертизы.