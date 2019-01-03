На станции «Новочеркасская» в Петербурге умер пассажир
Предварительно, в смерти мужчины нет криминала
На станции метро умер мужчинаФото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП произошло вечером в Петербурге на станции «Новочеркасская». Поздним вечером пассажиры заметили, как одному из мужчин стало плохо. Очевидцы сразу же вызвали сотрудников метро, а те уже обратились к врачам. Прибывшие медики не смогли помочь, констатировав смерть неизвестного.
- Во время осмотра трупа медиками, внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, - сообщают очевидцы в паблике "Экстренный вызов". - Личность мужчины выясняется.
Сейчас тело мужчины направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.