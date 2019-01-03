Петергоф вошел в топ-10 лучших музеев мира

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Петергоф среди туристов вполне может соревноваться с Лувром. Портал "Турстат" составил рейтинг популярности музеев, где не обошлось и без Петербурга. Первые строчки также заняли Лондон, Париж и Пекин.

- Рейтинг музеев мира представлен по результатам анализа посещаемости в 2018 году, - сообщают авторы рейтинга.

Первое место занял Лувр, который посетили 10 миллионов туристов. На второй строчке расположился Национальный музей Китая. Его посетили 8 миллионов человек. Замыкает первую тройку Музей метрополитен в Нью-Йорке - 7,3 миллиона человек.

Петергоф расположился на 8 строчке. В 2018 году посмотреть на него приехали 5 миллионов туристов. Наш музей по популярности, к слову, обошел Ватикан, который расположился на 9 месте.