2019-01-03T19:29:28+03:00
Происшествия

В Петербурге руферы сбросили с крыши на иномарку телевизионную антенну

Неизвестных ищут через соцсети
Роман ЛЯЛИН
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Антенна упала на машину Фото: Юрий ЗыковАнтенна упала на машину Фото: Юрий Зыков
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В Петербурге неизвестные руферы, по слвоам горожан, взломали двери на крыши дома на проспекте Металлистов и устроили дебош. Парни оторвали телевизионную антенну и сбросили ее вниз. К счастью, рядом не было прохожих. Поэтому из людей никто не пострадал. Но упавшая антенна повредила иномарку.

- Они скинули с крыши над 14 этажом антенну на припаркованный Ниссан Кашкай, антенна пробила лобовое стекло, - сообщают очевидцы. - У них полтора часа ушло на то, чтобы сломать антенну. Полиция и владелец автомобиля их сейчас ищут.

Официального подтверждения произошедшему пока нет. Тем не менее, пользователи соцсетей уже сами начали поиск неизвестных.

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