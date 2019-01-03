В Петербурге руферы сбросили с крыши на иномарку телевизионную антенну

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:29:28+03:00

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В Петербурге неизвестные руферы, по слвоам горожан, взломали двери на крыши дома на проспекте Металлистов и устроили дебош. Парни оторвали телевизионную антенну и сбросили ее вниз. К счастью, рядом не было прохожих. Поэтому из людей никто не пострадал. Но упавшая антенна повредила иномарку.

- Они скинули с крыши над 14 этажом антенну на припаркованный Ниссан Кашкай, антенна пробила лобовое стекло, - сообщают очевидцы. - У них полтора часа ушло на то, чтобы сломать антенну. Полиция и владелец автомобиля их сейчас ищут.

Официального подтверждения произошедшему пока нет. Тем не менее, пользователи соцсетей уже сами начали поиск неизвестных.