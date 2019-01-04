При падении с многоэтажной парковки ТРЦ «Июнь» погибла девушка

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:10:41+03:00

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Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга разбирается в трагической гибели молодой женщины, чье тело было обнаружено под стенами многоярусной парковки торгово-развлекательного центра «Июнь», расположенного на Индустриальном проспекте.

- Девушка упала с паркинга. Предположительно 3-4-й этаж. Насмерть, - пишут очевидцы трагедии в соцсетях.

По предварительной информации, инцидент произошел около 5 часов утра 4 января. Тело погибшей, на которой не оказалось верхней одежды, заметили местные жители. Возможно, что несчастная отдыхала в одном из заведений развлекательного центра и вышла подышать свежим воздухом на пристроенный паркинг, где поскользнулась и перевалилась через перила.

Прибежавшие на место трагедии очевидцы ничем не смогли помочь девушке - полученные при падении травмы оказались смертельными. Сейчас выяснением обстоятельств гибели молодой петербурженки занимаются правоохранительные органы.