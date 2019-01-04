2019-01-04T11:27:06+03:00
Происшествия

Пенсионерка-«террористка» по телефону заминировала салон сотовой связи

Теперь пожилая петербурженка рассказывает о своих шалостях полицейским
Петр КИБЕР
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В Петербурге пожилая женщина "заминировала" салорн сотовой связи.В Петербурге пожилая женщина "заминировала" салорн сотовой связи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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От скуки ли, либо от недовольства оказанными услугами, но вечером 3 января пожилая жительница Петербурга набрала на своем мобильном телефоне службу техподдержки оператора связи и сообщила о скором возможном взрыве в одном из сотовых салонов города.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства была задержана 70-летняя женщина, которая призналась в содеянном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В сухом полицейском протоколе мотивами поступка пенсионерки названы «хулиганские побуждения», что, впрочем, не избавляет ее от ответственности. Несмотря на то, что никакой бомбы конечно же не было, сейчас следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пожилой телефонной террористки.

Реальный срок в суде ей вряд ли назначат, но следственные мероприятия совершенно точно отобьют желание шутить подобным образом.

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