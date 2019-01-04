У петербуржца угнали «Лексус» за семь миллионов рублей

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:51:23+03:00

У жителя Петербурга угнали "Лексус" за 7 миллионов рбулей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Неприятный посленовогодний сюрприз ожидал жителя Приморского района Санкт-Петербурга днем 3 января. Если большинству людей Дед Мороз приносит подарки, то в этот раз произошло иначе. Неизвестный «похититель рождества» угнал со стоянки дорогущий «Лексус» петербуржца.

- В полицию обратился 37-летний мужчина, который заявил о пропаже автомобиля стоимостью более семи миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам хозяина пропавшего внедорожника, все время его джип преспокойно стоял на парковке у дома номер 6 по улице Генерала Хрулева. Однако уже 3 января, следов своей машины, пришедший проведать ее автомобилист не обнаружил. Железный конь был уведен чьей-то умелой рукой.

Теперь украденную машину ищет полиция, а владельцу остается надеяться, что машину не разобрали на запчасти или не перегнали в далекий регион страны.