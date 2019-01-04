В Смольном рассказали, где петербуржцы могут покататься на коньках и лыжах

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:46:25+03:00

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Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь… Но оставим эти развлечения из прошлого. Сейчас Александр Сергеевич Пушкин писал бы не про быт сельских жителей, а про досуг петербуржцев, стремящихся взять все от новогодних каникул. И первое, что приходит на ум – коньки и лыжи. Где покататься на том и другом, рассказали в городском комитете по физкультуре и спорту.

- Сведения о местах для занятий зимними видами спорта, планируемых к эксплуатации в сезоне 2018 - 2019 годов, - говорится в документе, опубликованном на сайте КФиС Петербурга.

Всего в списке более сотни адресов, по которым расположены городские катки, хоккейные площадки и трассы для беговых лыж. Последних много в Курортном, Калининском, Колпинском и Выборгским районах, что и не удивительно, учитывая их территории, а меньше всего – в центре Северной столицы. Но и его жителям не стоит унывать, ведь уже с 6 января из Петербурга начнут ходить «Лыжные стрелы», на которых любой желающий сможет отправиться за город.

С полным перечнем адресов катков и лыжных трасс можно ознакомиться здесь.