На пепелище дома под Гатчиной обнаружили останки человека

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:42:11+03:00

При пожаре в садоводстве под Гатчиной погиб человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Серьезный пожар, произошедший в ночь на 4 января в садоводстве «Парус» Гатчинского района Ленинградской области, оказался причиной гибели человека. Обгоревшие останки обнаружили сотрудники МЧС, разбиравшие завалы.

- Сообщение о возгорании поступило в 0:55 4 января 2019 года. Горели хозяйственные постройки: частный дом, сарай, гараж, дровяник, а также два автомобиля, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Ленобласти.

На место ЧП экстренно выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава 105 пожарно-спасательной части противопожарной службы ЛО. По словам пожарных, общая площадь, на которой бушевал огонь, составила 135 квадратных метров.

Более полутора часов бойцы МЧС тушили пламя, а когда в 2:40 возгорание были ликвидировано, принялись разбирать остатки строений. К сожалению, без жертв не обошлось. На пепелище было найдено тело человека. Сейчас его личность, а также точные причины смерти, устанавливают дознаватели.