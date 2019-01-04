2019-01-04T14:09:12+03:00
Происшествия

Петербургский пенсионер по телефону «заминировал» дом на проспекте Стачек

Пожилого мужчину уже нашли и допросили полицейские
Петр КИБЕР
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В Петербурге пенсионер "заминировал" дом на проспекте Стачек.В Петербурге пенсионер "заминировал" дом на проспекте Стачек.Фото: Александр ГЛУЗ
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Наши руки не для скуки – решил 66-летний житель Северной столицы и набрал шаловливыми пальцами на телефоне номер «02». Снявшему трубку дежурному пенсионер сообщил, что один из жилых домов на проспекте Стачек заминирован и вскоре взлетит на воздух.

- 3 января 2019 года в полицию Кировского района позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что намерен все взорвать из личных побуждений, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Примечательно, что сам телефонный террорист был готов отправиться на тот свет вместе со зданием, так как, по его же словам, находился внутри дома. Естественно, что на адрес моментально прибыли полицейские и кинологи. После тщательного осмотра стало ясно, что угроза была мифической – никакого взрывного устройства не нашлось. Зато нашелся сам «шутник».

Сейчас пенсионер задержан и дает показания. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в тот же день 70-летняя петербурженка по телефону «заминировала» салон сотовой связи.

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