В Купчино трое подростков и безработный «порезали» 15-летнего парня

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:43:09+03:00

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Полиция Фрунзенского района разбирается в истории с ножевым ранением 15-летнего подростка, которое тот получил, гуляя по Бухарестской улице в Купчино. Инцидент, попавший в поле зрения стражей порядка, произошел в половине пятого утра 3 января.

- В 6:50 в полицию из Детской городской больницы номер 5 поступила телефонограмма. Медики сообщили, что от дома 66, корпус 1 по Бухарестской улице, в состоянии средней тяжести был госпитализирован молодой человек 2003 года рождения, - пишут «Невские новости».

Приехавшим стражам порядка сам пострадавший рассказал, что около половины пятого утра к нему подошла группа подростков примерно его возраста и один взрослый мужчина. В этот момент он почувствовал боль в боку, а нападавшие скрылись.

Вскоре правоохранительными органами были задержаны все подозреваемые. В том числе два юноши 14 и 15 лет, безработный 45-летний петербуржец, а также 16-летняя студентка Реставрационного колледжа. Сейчас все они дают показания, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.