2019-01-04T15:18:41+03:00
Дом. Семья

Орнитологи в восторге: под Петербургом впервые с 1974 года заметили краснокнижного водяного пастушка

Редкая птица не только попалась на глаза специалистам, но и дала себя сфотографировать
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленинградской области впервые за 44 года заметили редкого водяного пастушка. Фото: Вячеслав Заметня/vk.com/id120817496В Ленинградской области впервые за 44 года заметили редкого водяного пастушка. Фото: Вячеслав Заметня/vk.com/id120817496
Изменить размер текста:

На Новый год у каждого подарки свои. Кто-то в восторге от дорогих украшений или модных гаджетов, а вот петербургские орнитологи, с коллегами из Ленобласти оказались в восторге от возможности лицезреть редкого гостя – водяного пастушка.

- Сегодня мы совершили ещё одно открытие. Произошла первая за всю историю зарегистрированная встреча в Ленинградской области зимующего водяного пастушка, - пишет орнитолог Вячеслав Заметня на своей страничке «ВКонтакте».

Надо сказать, что увиденный учеными пернатый гость - редкий вид, занесённый в Красную книгу 47 региона., Его и летом трудно увидеть ввиду этой самой редкости и особой природной скрытности птицы. Поэтому особые эмоции вызвало наблюдение именно зимующего водяного пастушка.

Сейчас это произошло 3 января 2019 года в Волосовском районе ЛО, на территории природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо». А до этого птицу наблюдали почти полвека назад – в октябре 1974 года на Раковых озерах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Купчино трое подростков и безработный «порезали» 15-летнего парня
Петербургский пенсионер по телефону «заминировал» дом на проспекте Стачек
На пепелище дома под Гатчиной обнаружили останки человека
Беглов провел объезд Адмиралтейского района и поручил отремонтировать школу номер 255
В Смольном рассказали, где петербуржцы могут покататься на коньках и лыжах
У петербуржца угнали «Лексус» за семь миллионов рублей
Пенсионерка-«террористка» по телефону заминировала салон сотовой связи
Акция «Ленточка Ленинградской победы» начнется в Петербурге с 9 января
При падении с многоэтажной парковки ТРЦ «Июнь» погибла девушка
У пассажира метро в Петербурге в руках взорвался вейп
Эрмитаж изменил бесплатный день посещения музея
В Петербурге руферы сбросили с крыши на иномарку телевизионную антенну
Петергоф вошел в топ-10 лучших музеев мира
На станции «Новочеркасская» в Петербурге умер пассажир
В Ленобласти мужчина изнасиловал свою 14-летнюю родственницу
В Петербурге неизвестные сожгли четыре элитных иномарки
В Петербурге с 4 по 7 января троллейбусы не будут ходить по Биржевой площади
В Петербурге задерживаются вылеты самолетов в Москву, Калининград и Сочи
После аварии с четырьмя погибшими на трассе «Кола» возбудили уголовное дело
В Санкт-Петербурге спасли парня, провалившегося в болото
МЧС предупредило о метели в Ленинградской области
На Невском проспекте рухнувший рекламный щит придавил троих прохожих
В Петербурге при запуске салюта погиб 30-летний мужчина
Из-за сильного шторма в Финляндии страдают пассажиры поездов "Аллегро"
Петербуржец с ножом пытался спуститься с третьего этажа по связанным свитерам и сорвался