Орнитологи в восторге: под Петербургом впервые с 1974 года заметили краснокнижного водяного пастушка
На Новый год у каждого подарки свои. Кто-то в восторге от дорогих украшений или модных гаджетов, а вот петербургские орнитологи, с коллегами из Ленобласти оказались в восторге от возможности лицезреть редкого гостя – водяного пастушка.
- Сегодня мы совершили ещё одно открытие. Произошла первая за всю историю зарегистрированная встреча в Ленинградской области зимующего водяного пастушка, - пишет орнитолог Вячеслав Заметня на своей страничке «ВКонтакте».
Надо сказать, что увиденный учеными пернатый гость - редкий вид, занесённый в Красную книгу 47 региона., Его и летом трудно увидеть ввиду этой самой редкости и особой природной скрытности птицы. Поэтому особые эмоции вызвало наблюдение именно зимующего водяного пастушка.
Сейчас это произошло 3 января 2019 года в Волосовском районе ЛО, на территории природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо». А до этого птицу наблюдали почти полвека назад – в октябре 1974 года на Раковых озерах.