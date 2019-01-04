2019-01-04T16:55:28+03:00
Общество

Прогноз погоды на 5 января 2019 года в Петербурге: холодный ветер и снег

На дорогах все также будет присутствовать неприятная гололедица
Петр КИБЕР
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5 и 6 января в Петербурге будет морозно и снежно.5 и 6 января в Петербурге будет морозно и снежно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Впереди еще четыре выходных дня из гряды новогодних и рождественских праздников, поэтому петербуржцев, оторвавшихся от праздничных столов и походов в гости, больше всего волнует прогноз погоды. И на 5 января он будет не самым плохим.

- В субботу в Северной столице ожидается от 5 до 7 градусов ниже ноля, умеренный северо-восточный ветер, небольшой снегопад, а также слабое повышение атмосферного давления, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

К сожалению, ясной погоды в субботу ждать не приходится, зато в воскресенье, 6 января, солнце выглянет из-за туч и позволит жителям и гостям Северной столицы вдоволь насладиться прогулками по Петербургу и пригородам. Главное – одеться потеплее, ведь днем термометры покажут все те же 5-7 градусов со знаком минус, а ночью может похолодать и до 12.

Ну а водителей синоптики традиционно предупреждают о скользких дорогах. Из-за гололедицы лучше снизить скорость и увеличить дистанцию.

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