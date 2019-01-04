Станцию метро «Обводный канал» закрывали из-за распыленного перцового газа

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:24:31+03:00

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Сегодня, 4 января, около 18:00 на вход и выход была закрыта станция метро «Обводный канал». Причиной стал перцовый газ, который кто-то распылил из баллончика прямо на перроне. По предварительной информации, в инциденте могут быть замешаны подростки.

- Да это идиоты малолетние разборки устроили. Подростки скинхедовского вида баллончиками друг в друга попрыскали, а потом все скопом уехали в сторону Купчино, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сразу после случившегося сотрудники безопасности подземки ограничили вход на станцию. Однако через некоторое время работа фиолетовой линии метрополитена была восстановлена.

Горожане в соцсетях сообщают, что немногим позднее один из участников инцидента распылил перцовый газ и на «Пушкинской», однако эта информация также пока официально не подтверждена.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ЧП.