В Петербурге уничтожено 929 тонн санкционных продуктов

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:54:50+03:00

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Ничто так не вызывает сожаление простого человека, как вид пропадающих продуктов. А если французские сыры и испанский хамон давят бульдозером или жгут, облив бензином, то сердце кровью обливается. Но закон есть закон, и исполнять его надо. Региональное управление Россельхознадзора поставило жесткую преграду санкционным продуктам и отчиталось об итогах прошедшего сезона.

- Всего с начала 2018 года сотрудниками ведомства было изъято и уничтожено более 929 тонн продукции, запрещенной ко ввозу в Россию, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Инспектора управления по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям ежедневно несли службу, чтобы не допустить на прилавки магазинов запрещенных товаров из Европейского союза и примкнувших к нему стран. А если такие продукты находились, то их немедленно изымали у торговцев.

За 2018 год в ходе контрольных мероприятий было выявлено более 26 тонн продукции животного происхождения – йогурты, сыры, сливочное масло, сметана, творог, колбасы, паштет и рыба происхождением из Европы. Остальные сотни тонн санкционки попались на таможне.