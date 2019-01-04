При выезде из Пушкина под колесами машины погиб человек

4 Янв. 2019 2019-01-04T20:32:08+03:00

При выезде из Пушкина в ДТП погиб человек. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Гибелью человека закончилось рядовое ДТП, произошедшее при выезде из Пушкина на Витебском шоссе. По невыясненным до конца обстоятельствам, под колесами одной из машин оказался мужчина.

- В сторону Петербурга на обочине лежит тело. Чуть дальше авария из четырех автомобилей, - сообщают водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Что произошло, на данный момент достоверно неизвестно. По предварительной информации, под машину мог попасть водитель одного из попавших в аварию автомобилей, вышедший осмотреть повреждения. Это более вероятная версия, так как пешеходов в том районе совсем немного, да и ходят они по отделенному ограждением тротуару.

Причиной трагедии мог стать как гололед, из-за которого дороги Петербурга превратились в каток, так и снегопад, ухудшивший видимость на трассах.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.