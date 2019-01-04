При выезде из Пушкина под колесами машины погиб человек
Гибелью человека закончилось рядовое ДТП, произошедшее при выезде из Пушкина на Витебском шоссе. По невыясненным до конца обстоятельствам, под колесами одной из машин оказался мужчина.
- В сторону Петербурга на обочине лежит тело. Чуть дальше авария из четырех автомобилей, - сообщают водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Что произошло, на данный момент достоверно неизвестно. По предварительной информации, под машину мог попасть водитель одного из попавших в аварию автомобилей, вышедший осмотреть повреждения. Это более вероятная версия, так как пешеходов в том районе совсем немного, да и ходят они по отделенному ограждением тротуару.
Причиной трагедии мог стать как гололед, из-за которого дороги Петербурга превратились в каток, так и снегопад, ухудшивший видимость на трассах.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.