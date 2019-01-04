Новый клип группы Pompeya сняли в Петербурге

4 Янв. 2019 2019-01-04T20:57:36+03:00

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Новый видеоклип российской группы Pompeya оказался снят на набережных, во дворах и в парадных Санкт-Петербурга. Ролик на композицию «Dо» появился в интернете только 3 января, но уже успел набрать почти 10 тысяч просмотров.

- Так вот походишь по городу, смотришь и уже клип снял. Вот и «Брат 4» подвезли, спасибо, - пишут пользователи сервиса YouTube в комментариях.

В клипе главный герой, роль которого исполнил молодой режиссер Олег Коронный, бродит по набережным, дворам-колодцам и парадным города на Неве.

Видео на самом деле чем-то неуловимо напоминает ставший культовым фильм Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли. Правда в отличие от кино, где музыкальным сопровождением был русский рок, композиция группы Pompeya выдержана в стиле нью-вейв. Сами участники коллектива называют источником вдохновения диско 70-х, поп-музыку 80-х и инди 90-х.