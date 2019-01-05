За 2018 год у 300 пассажиров Пулково и морских портов Петербурга нашли инфекции

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:22:09+03:00

В 2018-м в Пулково, а также в Большом и Пассажирском портах Петербурга на признаки инфекций проверили более 2,5 миллионов человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пока за 2018-й год в Петербург прибывали миллионы туристов, а наши соотечественники возвращались из жарких стран из отпусков, на границе за их здоровьем тщательно следили. О санитарно-карантинном контроле на пунктах пропуска рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Северной столице.

Всего за прошлый год в Пулково, а также в Большом и Пассажирском портах Петербурга на признаки болезней проверили более 2,5 миллионов человек. Температуру у них измеряли дистанционно специальным прибором. Проверяли, конечно, не всех. А только тех путешественников, которые приезжали в Северную столицу из эпидемически неблагополучных стран.

– Такому невидимому со стороны контролю подвергаются пассажиры, прибывшие из Таиланда, Китая, Индии, Доминиканской республики, Вьетнама, ОАЭ, Катара, Мальты, Казахстана, Кыргызстана и ряда других стран, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Всего за 2018 год специалисты нашли 329 пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание.

– Во всех случаях был проведен комплекс профилактических мероприятий, препятствующий распространению заболевания на территории города, – добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверяют на границе, конечно, и все грузы. Так, за прошлый год на пунктах пропуска в Петербург досмотрели более 20 тысяч партий товаров. Из них 253 партии в Северную столицу не пропустили, поскольку они представляли опасность для населения.