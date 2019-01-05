В ДТП на Октябрьской набережной погиб водитель «Лады»

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:01:40+03:00

В Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП в ночь на 5 января. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

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Смертельная авария произошла в Петербурге в ночь с пятницы на субботу. Около половины одиннадцатого 4 января на Октябрьской набережной столкнулись легковой и грузовой автомобили. Водитель «Лады» скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, «Лада» ехала по Октябрьской набережной от Вантового моста в сторону Володарского. В ситуацию на дороге вмешался сильный снегопад. Водитель легковушки не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с грузовиком.

Страшную аварию засняли и очевидцы. В соцсети они поделились кадрами, на которых видно, что легковой автомобиль сильно поврежден. В происшествии на дороге продолжает разбираться ГИБДД.