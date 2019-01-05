В ДТП на Октябрьской набережной погиб водитель «Лады»
Смертельная авария произошла в Петербурге в ночь с пятницы на субботу. Около половины одиннадцатого 4 января на Октябрьской набережной столкнулись легковой и грузовой автомобили. Водитель «Лады» скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как выяснилось, «Лада» ехала по Октябрьской набережной от Вантового моста в сторону Володарского. В ситуацию на дороге вмешался сильный снегопад. Водитель легковушки не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с грузовиком.
Страшную аварию засняли и очевидцы. В соцсети они поделились кадрами, на которых видно, что легковой автомобиль сильно поврежден. В происшествии на дороге продолжает разбираться ГИБДД.