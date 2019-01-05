В рождественскую ночь в Петербурге будет работать троллейбус №37

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:56:14+03:00

В ночь с 6 на 7 января в Северной столице будет работать троллейбус №37. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Бой курантов, шампанское и оливье уже позади. Но праздничные дни еще не закончились. Впереди у петербуржцев православное Рождество. И в ночь с 6 на 7 января в Северной столице, как и в Новый год, будет работать общественный транспорт.

В ГУП «Горэлектротранс» рассказали о том, что на всю рождественскую ночь на службу выйдет троллейбус №37. Его маршрут проходит от станции метро «Проспект Ветеранов» по самому проспекту Ветеранов и движется к конечной на улице Пионерстроя. Троллейбус будет курсировать с полуночи до 6 утра 7 января. А интервал движения составит 30 минут.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 января в Петербурге будет работать метрополитен. Кроме того, с интервалом движения в полчаса будут и ходить автобусы по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.