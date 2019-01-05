2019-01-05T12:56:14+03:00
Общество

В рождественскую ночь в Петербурге будет работать троллейбус №37

Об этом рассказали в «Горэлектротрансе»
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В ночь с 6 на 7 января в Северной столице будет работать троллейбус №37.В ночь с 6 на 7 января в Северной столице будет работать троллейбус №37.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Бой курантов, шампанское и оливье уже позади. Но праздничные дни еще не закончились. Впереди у петербуржцев православное Рождество. И в ночь с 6 на 7 января в Северной столице, как и в Новый год, будет работать общественный транспорт.

В ГУП «Горэлектротранс» рассказали о том, что на всю рождественскую ночь на службу выйдет троллейбус №37. Его маршрут проходит от станции метро «Проспект Ветеранов» по самому проспекту Ветеранов и движется к конечной на улице Пионерстроя. Троллейбус будет курсировать с полуночи до 6 утра 7 января. А интервал движения составит 30 минут.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 января в Петербурге будет работать метрополитен. Кроме того, с интервалом движения в полчаса будут и ходить автобусы по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Петербурга нарисовали дверь в советский Новый год
Петербург признали лучшим городом России для путешествия на Рождество
В ДТП на Октябрьской набережной погиб водитель «Лады»
За 2018 год у 300 пассажиров Пулково и морских портов Петербурга нашли инфекции
Новый клип группы Pompeya сняли в Петербурге
При выезде из Пушкина под колесами машины погиб человек
В Петербурге уничтожено 929 тонн санкционных продуктов
Станцию метро «Обводный канал» закрывали из-за распыленного перцового газа
Прогноз погоды на 5 января 2019 года в Петербурге: холодный ветер и снег
Орнитологи в восторге: под Петербургом впервые с 1974 года заметили краснокнижного водяного пастушка
В Купчино трое подростков и безработный «порезали» 15-летнего парня
Петербургский пенсионер по телефону «заминировал» дом на проспекте Стачек
На пепелище дома под Гатчиной обнаружили останки человека
Беглов провел объезд Адмиралтейского района и поручил отремонтировать школу номер 255
В Смольном рассказали, где петербуржцы могут покататься на коньках и лыжах