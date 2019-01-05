В Петербурге задержали подозреваемого за разбой в продуктовом перед Новым годом

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:18:26+03:00

Пятеро неизвестных совершили разбой в продуктовом магазине за день до Нового года. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Каждый готовится к Новому году по-своему: кто-то ставит елку еще в начале декабря и заранее закупает продукты к столу, а кто-то в спешке бегает по магазинам в последние дни. По всей видимости, не успели закупиться к праздникам заранее и пятеро злоумышленников в Северной столице.

30 декабря неизвестные посетили продуктовый магазин, но платить за все, что набрали к столу, не стали. Вместо этого они с угрозами размахивали ножом перед 30-летним гендиректором магазина. А затем скрылись с места преступления. По статье о разбое на пятерых злоумышленников возбудили уголовное дело. И уже через пару дней один из них попался сотрудникам полиции. Им оказался несовершеннолетний парень.

– По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан гражданин 2002 года рождения, который полностью изобличен в его совершении, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.