В Петербурге задержали подозреваемого за разбой в продуктовом перед Новым годом
Каждый готовится к Новому году по-своему: кто-то ставит елку еще в начале декабря и заранее закупает продукты к столу, а кто-то в спешке бегает по магазинам в последние дни. По всей видимости, не успели закупиться к праздникам заранее и пятеро злоумышленников в Северной столице.
30 декабря неизвестные посетили продуктовый магазин, но платить за все, что набрали к столу, не стали. Вместо этого они с угрозами размахивали ножом перед 30-летним гендиректором магазина. А затем скрылись с места преступления. По статье о разбое на пятерых злоумышленников возбудили уголовное дело. И уже через пару дней один из них попался сотрудникам полиции. Им оказался несовершеннолетний парень.
– По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан гражданин 2002 года рождения, который полностью изобличен в его совершении, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.