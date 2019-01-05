2019-01-05T14:18:26+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого за разбой в продуктовом перед Новым годом

Пятеро неизвестных угрожали директору магазина ножом и не заплатили за покупки
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Пятеро неизвестных совершили разбой в продуктовом магазине за день до Нового года.Пятеро неизвестных совершили разбой в продуктовом магазине за день до Нового года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Каждый готовится к Новому году по-своему: кто-то ставит елку еще в начале декабря и заранее закупает продукты к столу, а кто-то в спешке бегает по магазинам в последние дни. По всей видимости, не успели закупиться к праздникам заранее и пятеро злоумышленников в Северной столице.

30 декабря неизвестные посетили продуктовый магазин, но платить за все, что набрали к столу, не стали. Вместо этого они с угрозами размахивали ножом перед 30-летним гендиректором магазина. А затем скрылись с места преступления. По статье о разбое на пятерых злоумышленников возбудили уголовное дело. И уже через пару дней один из них попался сотрудникам полиции. Им оказался несовершеннолетний парень.

– По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан гражданин 2002 года рождения, который полностью изобличен в его совершении, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Петербурге похолодает до минус 10 градусов
В «Дикси» на улице Седова в Петербурге умер пенсионер
В Петербурге 500 человек оказались в больницах с отравлениями
15-летнему петербуржцу удалили селезнку после удара ножом на вечеринке
В Петербурге больной напал на фельдшера в машине «скорой помощи»
После инцидента с перцовым баллончиком на «Обводном канале» возбудили уголовное дело
В центре Петербурга нарисовали дверь в советский Новый год
В рождественскую ночь в Петербурге будет работать троллейбус №37
Петербург признали лучшим городом России для путешествия на Рождество
В ДТП на Октябрьской набережной погиб водитель «Лады»
За 2018 год у 300 пассажиров Пулково и морских портов Петербурга нашли инфекции
Новый клип группы Pompeya сняли в Петербурге
При выезде из Пушкина под колесами машины погиб человек
В Петербурге уничтожено 929 тонн санкционных продуктов
Станцию метро «Обводный канал» закрывали из-за распыленного перцового газа
Прогноз погоды на 5 января 2019 года в Петербурге: холодный ветер и снег
Орнитологи в восторге: под Петербургом впервые с 1974 года заметили краснокнижного водяного пастушка
В Купчино трое подростков и безработный «порезали» 15-летнего парня
Петербургский пенсионер по телефону «заминировал» дом на проспекте Стачек
На пепелище дома под Гатчиной обнаружили останки человека
Беглов провел объезд Адмиралтейского района и поручил отремонтировать школу номер 255
В Смольном рассказали, где петербуржцы могут покататься на коньках и лыжах